Złote Globy 2021: Wystrojona w suknię Louis Vuitton Nicole Kidman pokazuje córki!

Nicole Kidman jest dowodem na to, że dobry agent i zmiana chirurga plastycznego mogą zdziałać cuda dla kariery. Gdy Australijka zaczęła eksperymentować z zabiegami medycyny estetycznej, Nicole zaczęto traktować w Hollywood jak przebrzmiałą gwiazdę, która lata świetności ma już dawno ze sobą. Po trwającej kilka lat serii wzlotów i upadków, dziś Kidman znów może cieszyć się statusem pierwszoligowej aktorki, co przekłada się na interesujące propozycje ról i uznanie w środowisku.

W tym roku 53-latka została nominowana do Złotego Globu za rolę w serialu Od nowa, gdzie wciela się w psycholożkę uwikłaną w morderstwo młodej kobiety. Ostatecznie statuetka dla najlepszej aktorki w serialu limitowanym powędrowała do Anyi Taylor-Joy, mimo to Kidman tryskała humorem, gdy połączyła się ze studiem Beverly Hilton Hotel, skąd na żywo relacjonowano ceremonię.