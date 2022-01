Złote Globy 2022. Jamie Lee Curtis JEDYNĄ AKTORKĄ powiązaną z tegoroczną galą! Reszta odcięła się od organizatorów...

XYZ 33 min. temu zgłoś do moderacji 11 10 Odpowiedz

Poprawność polityczna (oraz jej spaczenia) a rasizm systemowy to dwie różne rzeczy. Jakoś ciężko mi uwierzyć, że w ich szeregach nie było nikogo poza białymi, że nikt inny się nie nadawał. Tylu świetnych aktorów czarnoskórych, dziennikarzy, wykładowców. A dopiero niedawno zaczęto ich doceniać. Parytety w gruncie rzeczy mogą prowadzić do patologi, podkreślam MOGĄ, ale na początek to jedyne rozwiązanie, żeby ciemnica pozwoliła dojść do czegokolwiek innym, czy to u nas kobietom dać takie same szanse w pracy czy w tym przypadku artystom o innym kolorze skóry. Najważniejsza jest i tak edukacja, ale od czegoś trzeba zacząć, zanim kolejne pokolenia się nauczą.