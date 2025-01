Złote Globy 2025 - wyniki. Znamy tegorocznych zwycięzców!

Złote Globy to coroczne święto dla fanów kina z całego świata. W tym roku śmietanka Hollywood kolejny raz zjechała się do Beverly Hilton Hotel w Los Angeles, gdzie odbyło się uroczyste rozdanie słynnych statuetek. 82. ceremonię wręczenia Złotych Globów poprowadziła Nikki Glaser , a transmisji na żywo podjęła się stacja CBS.

Złote Globy 2025 rozdane. Na liście głośne produkcje i znane nazwiska

W tym roku w kategoriach filmowych najwięcej nominacji otrzymała produkcja "Emilia Pérez" , którą wyróżniono w aż 10 kategoriach. To najwyższy wynik podczas tej gali oraz drugi najwyższy w historii konkursu. O miano najlepszego filmu dramatycznego walczyły m.in. "Diuna: Część druga", "Konklawe" czy "The Brutalist" , natomiast w kategorii dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego znalazła się polska koprodukcja "Dziewczyna z igłą" Magnusa von Horna .

W kategoriach telewizyjnych sporo uznania zyskała z kolei produkcja "The Bear" , a w gronie nominowanych pojawiły się takie sławy jak Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Colin Farrell, Selena Gomez czy Harrison Ford . Znanych nazwisk nie zabrakło również w kategoriach filmowych. Byli to na przykład Timothée Chalamet, Angelina Jolie , Nicole Kidman, Hugh Grant, Demi Moore oraz Denzel Washington .

Złote Globy 2025 - znamy wyniki. Oto tegoroczni zwycięzcy

Musical "Emilia Perez" zdominował rozdanie nagród, zdobywając cztery Złote Globy. Tuż za nim znalazł się "The Brutalist", który triumfował jako najlepszy dramat, a także wyróżniono jego reżysera i aktora, Adriena Brody'ego. "The Wicked" otrzymał jedynie nagrodę za osiągnięcia kasowe, a serial "Szogun" otrzymał trzy aktorskie statuetki. Dużym zaskoczeniem była nieobecność Allena White'a, który po raz trzeci zdobył Złoty Glob za rolę w serialu "The Bear". Najlepszym serialem znów okazał się "Hacks".