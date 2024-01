Złote Globy 2024. NAJLEPSZE kreacje gali: niezawodna Meryl Streep, eteryczna Hunter Schafer, Brie Larson w sukni Kopciuszka (ZDJĘCIA)

Brie Larson ubiegłego roku nie może zaliczyć do szczególnie udanych, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie zawodowe, ale jeśli ta suknia może być potraktowana jako wskazówka, to kolejne 12 miesięcy będzie dla aktorki okresem urodzaju. Przepiękna symetria, klasyczny krój, no i do tego ten kolor. Aż nie można oderwać oczu. Absolutnym zjawiskiem okazała się też m.in. Hunter Shafer w zwiewnej kreacji od Prady. Młodszym koleżankom bez większego problemu dotrzymywała kroku Meryl Streep w gustownej wariacji na temat filarów mody męskiej.