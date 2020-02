Złote Maliny 2020: "Koty" i "Rambo: Ostatnia krew" z największą liczbą nominacji

Chociaż branża chętnie docenia twórców i aktorów za ich filmowe sukcesy, nie zapomina także o ich potknięciach. Dlatego też od 1981 roku tuż przed oscarową ceremonią przyznawane są Złote Maliny. To niechlubne wyróżnienie co roku trafia do najgorszych filmowych produkcji oraz wyjątkowo nieudanych aktorskich występów.