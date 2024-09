Złowieszcza Katarzyna Warnke SZCZERZY KŁY na okładce "K MAGA". Włos się jeży na głowie?

Jako że aktorka została gwiazdą październikowego wydania czasopisma, a Halloween już tuż tuż, tematem przewodnim sesji były wampiry. Jak na pełnoprawną aktorkę przystało, 47-latka z łatwością wcieliła się w rolę krwiopijcy, groźne wystawiając kły do obiektywu. Mama małej Heleny naturalnie pochwaliła się efektem sesji na Instagramie. W opisie towarzyszącym postowi aktorka zgłosiła gotowość do zagrania wampirzycy.

Z ogromną przyjemnością prezentuję Wam okładkę K MAG - napisała Warnke. Wiem, że do Halloween jeszcze troszkę, ale już Was inspirujemy... Ja już na pewno mam kły. A tak serio: jak się ma nasze rodzime kino, jeśli chodzi o gatunkowość? Kiedy dobrze i jakościowo bawiliście się przy polskim filmie? Czego oczekujecie od kina gatunkowego? Jaki film chcielibyście oglądać w Halloween i nie tylko? No, jeśli chodzi o mnie, to brakuje mi takich pojechanych propozycji! Lubię fantasy, psychologię zapakowaną w surrealizm i czarny humor. W takim filmie chętnie bym zagrała… Nosferatu w wersji kobiecej? Proszę bardzo!