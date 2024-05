Katarzyna Warnke "medytuje" na ściance, świecąc dekoltem w cekinowej bluzce (ZDJĘCIA)

Tuż przed nadejściem sezonu ogórkowego stali bywalcy celebryckich imprez jeszcze chętniej korzystają z zaproszeń. Większość z nich wkrótce uda się na zagraniczne wczasy, co tymczasowo wykluczy ich z życia towarzyskiego. Jest więc to idealny czas, by zgarnąć nową parę butów, uzupełnić kolekcję torebek, czy wrócić do domu po evencie z... zapasem środków czystości.