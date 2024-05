Katarzyna Warnke i Sablewska mówią o modowych trendach. Maja ostrzega przed jednym: "Ja bym w to nie szła" (WIDEO)

Nie inaczej sprawa ma się w przypadku Mai Sablewskiej , która od lat jest jedną z najpopularniejszych stylistek w Polsce. Celebrytka może pochwalić się świetnym wyczuciem smaku, co do modowych stylizacji. Mimo tego, i jej zdarzają się drobne potknięcia. Przypomnijmy, że ostatnio w sieci zawrzało po jej radach, jak prezentować się na zakupach .

Katarzyna Warnke wprost o aktualnych trendach modowych

Wszyscy możemy sobie znaleźć, że na dziś "pantone" to brzoskwinia. [...] Łagodna wersja, pastelowa, ale ja bym tak nie szła w to - stwierdziła Warnke.

[...] Fajnie jest być trochę zorientowanym, natomiast najważniejsze jest, co my z tym robimy. Czyli co lubimy najbardziej? Jaki mamy basic w szafie? Jaki komunikat chcemy wysłać do ludzi? Warto się nie przebierać, warto być w zgodzie z tym co się nosi i warto czuć się komfortowo - zdradziła w rozmowie z Pudelkiem.