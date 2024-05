TYLKO NA PUDELKU: Maja Sablewska radziła jak NIE WYGLĄDAĆ na zakupach. Teraz się tłumaczy: "Takie historie nakręcają oglądalność" (WIDEO)

Zobacz także: Sablewska "tłumaczy" się z dramy związanej z torbą na ziemniaki: "Dla mnie najważniejsze jest to, by kobiety wyglądały dobrze"

Maja Sablewska od pewnego czasu spełnia się w roli prowadzącej program "10 lat młodsza w 10 dni". Format, w którym uczestniczki poddawane są przez nią metamorfozom , budzi olbrzymie emocje. Niestety, rzadko kiedy przemiany "by Maja" przypadają widzom do gustu.

Internauci krytycznie o radach Mai Sablewskiej

Maja Sablewska tłumaczy się z dramy z torbą

Ja to rozumiem, że każdy może odbierać moje intencje według siebie samego. Cieszę się, że mnóstwo osób odebrało moje prawdziwe intencje. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby kobiety czuły się ze sobą dobrze i żeby wyglądały dobrze. Jeżeli mogę więc pokazywać tipy, które powodują, że ja się czuję dobrze i wyglądam dobrze, to będę to robić. Bez względu na to, jak odbierają to inni - wyjaśnia pewna siebie doradczyni wizerunkowa.