Katarzyna Warnke wyposażona w torebkę za ponad 17 TYSIĘCY złotych wpakowała się na rower i pognała na event (ZDJĘCIA)

W ostatnich dniach słupki na termometrach poszybowały w górę. Dla Katarzyny Warnke to doskonała okazja, by wsiąść na rower i ruszyć w miasto i pozałatwiać różne sprawunki. Wczoraj stołeczni paparazzi przyłapali aktorkę, gdy samotnie przemierzała ulicę Warszawy, a dziś strzelili kilka fotek, gdy ta na swoim jakże stylowym jednośladzie przybyła na branżowy event.

W środę, 10 kwietnia, Warnke dołączyła do grona znanych i lubianych osobistości, które zameldowały się na evencie prezentującym kolekcje niemieckiej marki obuwniczej. 46-latka w przeciwieństwie do większości swoich koleżanek show-biznesu nie przybyła na miejsce samochodem a właśnie na wspomnianym rowerze. Ten dość nietypowy środek transportu nie przeszkodził jednak aktorce, by wskoczyć tego dnia w stylowe fatałaszki.