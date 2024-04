Naturalna Katarzyna Warnke MKNIE przez miasto na rowerze. W pewnym momencie do akcji wkroczył… błyszczyk (ZDJĘCIA)

Od kilku dni w Polsce wyraźnie odczuwalny jest pierwszy powiew wiosny. Choć ciepłe powietrze i rażące promienie słońca mogą dawać się we znaki, to są również doskonałą opcją na uzupełnienie naturalnej witaminy "D". Z takiej możliwości postanowiła ostatnio skorzystać Katarzyna Warnke , która wsiadła na rower i samotnie pognała w budzące się po zimie miasto.

Aktorka od lat znana jest ze swojego zamiłowania do jednośladów. Trzeba przyznać, że to doskonała forma nie tylko dbania o kondycję, ale również o środowisko. Kasia Warnke co jakiś czas widywana jest podczas przejażdżek rowerowych. Nie inaczej było ostatnio, gdy paparazzi wypatrzyli ją mknącą jednośladem po stołecznych ulicach.