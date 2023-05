Zmarła kobieta potrącona przez KRÓLEWSKĄ ESKORTĘ. Pałac Buckingham składa kondolencje

Royal 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Monarchia to najlepszy ustroj ale nie taka jak w UK tylko taka prawdziwa, absolutna. Nawet jak krol jest nieudany to ma swietnych doradcow, prawdziwa elite spoleczenstwa. Natomiast demokracja to dyktatura motlochu, gdzie politycy zrobia nawet najwieksza gluote dla sondazy i nie cofna sie przed nawet najwieksza podloscia aby utrzymac wladze. Oczywiscue trudnych decyzji i tematow nie beda podejmowac bo sondaze. Widac to w obecnej kampanii jak PIS i PO przescigaja sie w coraz to glupszych i bolszewickich pomyslach typu 800+ czy babciowe. A elektrowni atomowych jak nie bylo tak nie ma.