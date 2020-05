Zmarnowany Daniel Martyniuk WYZYWA pracowników sklepu i grozi: "Cioto, MASZ W*IERDOL!"

Celebryta nagrał ostatnio swoją wersję "Hot16Challenge", której na szczęście nie musicie słuchać, bo redaktorzy Pudelka zrobili to za was . Z nieznanych nam powodów Martyniuk wydawał się być wyjątkowo dumny ze swojego "kawałka" i jak prawdziwy raper postanowił trochę "pobujać się" na mieście. Na InstaStory Daniela mogliśmy zaobserwować kilka pocztówek ze stolicy, a później twarz zmarnowanego Martyniuka, który rozpoczął swoją tyradę...

Takie mam pytanie do newonce radio i do tego całego Grail Pointa, za co mnie wygoniliście w ogóle z tej waszej miejscówki całej? Bo co, bo nie jestem, nie wiem... Jesteście idiotami, dla mnie jesteście frajerami i tylko tyle, nara, k*rwa, chłopy - powiedział wzburzony Martyniuk na InstaStory.