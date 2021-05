Zmarnowany Matthew Perry promuje odcinek specjalny "Przyjaciół". Fani martwią się STANEM AKTORA

Moim zdaniem 25 min. temu zgłoś do moderacji 3 13 Odpowiedz

No, zapracował sobie na to co ma. Sorry, ale nie żal mi ludzi którzy zarabiają kasę o której inni mogą pomarzyć i wydają ją na alko lub prochy i fajki. Alkoholizm to nie jest choroba. Ktoś wmówił to jako jednostkę chorobową żeby zarabiać na tych ludziach pieniądze... Jeżeli ma się możliwości to mógł w tym zafajdanym życiu zrobić coś dobrego a postanowił się unicestwić.