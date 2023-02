Zmarnowany Matthew Perry z nietęgą miną popija orzeźwiający napój, doglądając remontu domu (ZDJĘCIA)

Jakiś czas temu Matthew Perry opowiedział o tym, że w jego życiu nigdy nie działo się dobrze. Aktor przez lata żył z uzależnieniami, z których początkowo nie zdawał sobie sprawy. Na własnej skórze przekonał się, jak okrutne mogą okazać się efekty uboczne sławy, które pociągnęły go na samo dno.

Perry zmaga się z silnym uzależnieniem od alkoholu i opioidów, przez co wylądował na odwyku aż 15 razy. Skłonność do używek zaprowadziła go również na stół operacyjny. Aktorowi dawano zaledwie 2 proc. szans na przeżycie. W śpiączce spędził aż dwa tygodnie.