ZMARZNIĘCI Beata Ścibakówna i Jan Englert wypoczywają na plaży w Juracie (ZDJĘCIA)

ZAZ 3 min. temu

Autorze Witek, zapewne pretendujący do Nobla co to oznacza twoje określenie, cytuje: "aktorski duet długo nie wytrzymał pod podchmurnym niebem". Ja rozumiem pojęcie podchmielony, poddany czy podjadać ale podchmurny?!...