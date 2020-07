Zmęczony Rafał Zawierucha wieczorową porą odprowadza koleżankę do taksówki (ZDJĘCIA)

xyz 13 min. temu zgłoś do moderacji 4 7 Odpowiedz

Ci, co narzekają na Panią Agatę, niech wskażą, która była prezydentowa udzielała się politycznie, czy choćby wypowiadała, ani Kwaśniewska, ani Komorowska, czy Św.P. Kaczyńska. To jest takie szczucie, prowokowanie do tego, żeby zabrała głoś, żeby później można było się do czego doczepić i zmanipulować każdą wypowiedź, żeby tylko się podłożyła. A swoją drogą, czy pamiętacie jak Komorowski na spotkaniu u Obamy w USA opowiadał, jak to gotuje się bigos, albo że żonę to trzeba krótko trzymać...?