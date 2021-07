Zmienna Justyna Gradek IMPREZUJE z (prawie byłym mężem) Karolem Miśkiewiczem! MAMY KOMENTARZ

To, że rozwodzący się Gradek i Miśkiewicz (delikatnie mówiąc) za sobą nie przepadają, nie było wiedzą tajemną. Tym większe było zaskoczenie internautów, gdy w ten weekend zobaczyli, że zwaśniona para razem imprezuje. Celebrytka i zawodnik MMA wdzięczyli się do obiektywu koleżanki, która później zamieściła wspólne selfie na InstaStory. Fotka z prywatnego profilu szybko obiegła sieć i trafiła też do nas. Postanowiliśmy więc zapytać Justynę Gradek, co obecnie łączy ją z (prawie byłym) mężem.