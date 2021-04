Justyna Gradek grozi, że "zniszczy" kochankę męża! Sylwia Szczepańska: "Nigdy NIE BZYKAŁAM SIĘ z Karolem!"

Pani Justyna publicznie propaguje "stop hejt", a mnie szantażuje i zastrasza, że wstawi moje nagie zdjęcia i filmik z byłym chłopakiem, jeżeli coś o niej powiem. Prawnicy czekają aż to zrobi, a wtedy spotkamy się na drodze sądowej, bo są to rzeczy karalne. Nie pozwolę sobie na bezpodstawne oskarżanie. Wszystkie wiadomości od Justyny te pisane i głosowe są zabezpieczone - mogliśmy przeczytać w chwilę później usuniętym wpisie.

Pokażę twoje zdjęcia i filmy, jak cię Marcin po*uwał. No to wstawiam... - pisze do Sylwii Justyna, wplątując w sprawę tajemniczego Marcina.