Justyna Gradek BURZY SIĘ na oskarżenia o rozbicie poprzedniego związku męża: "Przestań pisać FARMAZONY"

Wątek początku znajomości Justyny z Karolem Miśkiewiczem pojawił się również w komentarzach pod jej najnowszym instagramowym wpisem. Celebrytka zamieściła na swoim profilu zdjęcie bukietu kwiatów, które opatrzyła podpisem: "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło". Choć pod wpisem nie brakowało słów wsparcia od wielbicieli celebrytki, pojawiły się także zarzuty.

Dokładnie. Sorry, ale w każdej plotce jest ziarnko prawdy i jeśli faktycznie Karol był z Ewą, a ona wiedziała o tym i spotykała się z nim, to karma wróciła. To raz, a dwa, po co pokazywać wszystko w necie, jak bardzo się kochamy, jak bogato żyjemy, że mam nowego faceta itd. Po co pakować setki złotych w upiększanie urody, jak i tak zostaniesz sama. Uroda to nie wszystko - napisała użytkowniczka.