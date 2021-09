Zmysłowa niczym nimfa Honorata Skarbek tapla się pod wodospadem w skąpym bikini: "JESTEM W DZICZY URODZONA" (ZDJĘCIA)

Kojarzona jeszcze do niedawna ze śpiewaniem Honorata Skarbek dziś skupia się przede wszystkim na relacjonowaniu egzotycznych podróży i tagowaniu sponsorów na opłaconych zdjęciach. Zajęcie to musi być najwyraźniej całkiem dochodowe, bowiem internetowa celebrytka właśnie pozwoliła sobie czmychnąć na kolejne, jak to sama mówi, "wakajki". Tym razem na jej celowniku znalazła się Grecja, a konkretniej piękna wyspa Kreta.

W ostatni piątek Skarbek i jej tajemniczy towarzysz podróży zorganizowali wycieczkę nad wodospad Richtis Gorge. Ostatecznie atrakcja okazała się nieco rozczarowująca, jednak nie zniechęciło to Honki. Gwiazdka przyznaje, że choć dotarcie do wypatrzonego pod nagrania miejsca łatwe nie było, to jest dziewczyną nie do zdarcia i ani przez moment nie myślała, aby zawrócić się na pięcie. Jednocześnie zaznacza, że wybranie gumowych klapek na wycieńczający spacer po lesie nie było najlepszą decyzją w jej życiu.