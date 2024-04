Znajomi Brada Pitta uważają wyznanie Angeliny Jolie o przemocy domowej za ZASŁONĘ DYMNĄ? Miała mieć w tym swój cel: "Trudno to zrozumieć"

Wyznanie Angeliny to "zasłona dymna"? Osoba z otoczenia Pitta zabrała głos

Nie jest to zresztą jedyna informacja, którą Angelina i reprezentujący ją prawnicy chcieli uderzyć w jej eksmałżonka. Pitt próbował też ponoć zmusić aktorkę do podpisania wyjątkowo zaostrzonej umowy o zachowaniu poufności, co miałoby ją powstrzymać przed potencjalnym ujawnieniem prawdy na temat ich relacji. W ten sposób Brad miałby próbować tuszować swoją winę, na co nie chciała przystać druga ze stron.