Znalazły się TRZY INNE kobiety, z którymi FLIRTOWAŁ Adam Levine! Chciał spędzić dzień NAGO z instruktorką jogi...

Jak można się domyślać, taka retoryka wywołała spore kontrowersje. Summer Stroh, domniemana kochanka Levine'a, sama stwierdziła, że to "chłopskie gadanie" , bo w czym niby "tylko" wymienianie pikantnych wiadomości miałoby być lepsze od rzeczywistego romansu. Levine nawiązał relację z obcą kobietą, mając żonę, która teraz spodziewa się ich trzeciego dziecka.

Cóż, pojawiają się też doniesienia, że nie skończyło się "tylko" na pikantnych wiadomościach . RadarOnline dotarł do informatora, który twierdzi, że Adam Levine dał Sumner bilety na swój ubiegłoroczny koncert w teksańskim Austin. Modelka siedziała w pierwszym rzędzie, na wydarzenie zabrała też mamę i przyjaciółkę. Mało tego, po koncercie miało dojść do czegoś więcej...

Jak wynika z Instagrama 23-latki, faktycznie była w Austin we wrześniu i październiku 2021 roku. Koncert Maroon 5 odbył się 27 września.

Sporo moich znajomych o tym wiedziało i wszyscy byli w szoku - opowiada Alyson, która twierdzi na dodatek, że ma "o wiele więcej" kompromitujących wiadomości , ale "nie czuje się komfortowo", by je wszystkie ujawnić. Uważam, że jeśli jakieś inne dziewczyny mają podobne doświadczenia z Adamem... Myślę, że powinny opublikować takie wiadomości, bo bardzo mi szkoda jego żony - nikt nie zasługuje na takie traktowanie.

Niestety, Rosef szybko usunęła tiktoki, na których pokazywała wiadomości od muzyka. Drugą z kolei potencjalną "sympatią" Levine'a jest Maryka , która zwróciła mu uwagę, że ma żonę. Tak, ale to dość skomplikowane - odpisał Adam. Sprawy się pokomplikowały, a ja może odejdę [od Behati] .

Amerykańskie media usiłują skontaktować się z kobietami, ale te milczą jak zaklęte. Adam Levine we wczorajszym oświadczeniu zdementował tylko plotki łączące go z Sumner Stroh.

Jakby tego było mało, znalazła się i czwarta kobieta, która opisuje, jak "flirtował" z nią muzyk. To instruktorka jogi Alanna Zabel, która była prywatną trenerką Levine'a od 2007 do 2010 roku. Gwiazdor wysłał jej jednoznaczną propozycję: "Chcę spędzić z tobą dzień nago". Sprawy jeszcze bardziej się pokomplikowały, gdy wiadomość zobaczył ówczesny chłopak Zabel... Joginka okłamała go, że pewnie Levine wysłał SMS-a "przez pomyłkę", ale mężczyzna wpadł w szał i złamał jej nadgarstek (!). Alanna opisała całą sytuację Levine'owi, a ten, zamiast przeprosić, usunął ją z ekipy trasy koncertowej. Wtedy kontakt między nimi się urwał.