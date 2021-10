Znamy ceny ubrań z kolekcji Agnieszki Woźniak-Starak! Chusta za 1300, a jedwabna sukienka za prawie 5 TYSIĘCY...

gośka 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

ciekawe z czego one żyją te siostry; z ich poprzedniej serii unbroken tylko różowa sukienka, którą aga miała na sobie nadaje się do wyjścia; reszta to jakiś teatr; z serii kokoro tylko kardigan jest noszalny; Aga miała ich jeden produkt na sobie więc nie wiem gdzie ta miłość od lat...