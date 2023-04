Znana psycholog broni Tomasza Komendy po niepłaceniu alimentów. "Po prostu nie umie żyć"

Gość 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Zaraz się zacznie narodowa debata publiczna na temat stanu więziennictwa. Bo jak to możliwe, że po kilkunastu latach odsiadki, wychodzi na wolność człowiek nienadający się do życia. Czytając wasze komentarze, dochodzę do wniosku, że Komenda był w więzieniu cały czas maltretowany, gwałcony, bity i w ogóle narażony wyłącznie na negatywne czynniki. Robicie z niego zaszczute zwierzę, które walczyło o przetrwanie. Naprawdę myślicie, że był aż takim celebrytą więziennym, że przez całą odsiadkę zajmowano się wyłącznie regularnym dręczeniem go? Na początku owszem, ale później jego życie weszło na inne tory, przyszli inni więźniowie, których może on sam - jako "stary kryminalista" dręczył i gwałcił... Tego nie wiecie. Naoglądaliście się amerykańskich filmów i macie nieco spaczony obraz rzeczywistości. Nie chcecie pamiętać, że w więziennictwie są rygorystyczne normy. Jeśli jakiś więzień jest szczególnie narażony na szykany, to się go izoluje i chroni. Dlaczego Katarzyna Waśniewska do tej pory ma się dobrze i nikt jej nie zlikwidował za zabicie półrocznej córeczki? Bo ją w więzieniu chronią, ponieważ odpowiadają za jej bezpieczeństwo. Więźniowie mają lepsze jedzenie niż chorzy w szpitalach, przebywają w lepszych warunkach bytowych niż wielodzietne rodziny w zagrzybiałych ruderach, dostęp do lekarza jest szybszy niż my mamy na NFZ itd. A że sobie we własnym zakresie więźniowie lubią spuścić mały łomot, to już inna sprawa. W realnym życiu jest nie lepiej; też jest przemoc. Wracając do Tomasza Komendy - on może nie tyle jest ofiarą systemu, co po prostu jest z racji braków intelektualnych, niezbyt przystosowany do życia i tak nieporadny byłby, nawet gdyby nigdy nie trafił do więzienia.