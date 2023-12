Znana tiktokerka poszła na pracowniczą wigilię i.. ZOSTAŁA ZWOLNIONA. Po imprezie szef wręczył jej wypowiedzenie

Mania 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Dla mnie chore są wszelgiego rodzaju pracownicze wigilie czy inne spotkania integracyjne! Najgorsze jak są obowiązkowe, a teraz w większości są! Idę do pracy żeby zarobić na zycie, robię co do mnie należy i Idę do domu. Tam mam swoje życie a nie w pracy!