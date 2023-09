Znana youtuberka aresztowana pod zarzutem ZNĘCANIA SIĘ NAD DZIEĆMI! Jej syn miał "kończyny zaklejone taśmą" (WIDEO)

Alina 15 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Wszystkie te madki to jakas patola na instagramie na youtube tiktoku i tak dalej. Robią sobie dzieci dla kontentu oraz zysku i nikt tego nie kontroluje. Czysta wystawa tego co dzieciak je, robi, gdzie mieszka, o ktorej, jak sié załatwia. Taka lil masti widzieliscie co odstawila? Przedstawila wlasnie na story ile jej corka od narodzin zuzyla pieluch, ile wydalila!! Czy to jest normalne???? Skandal! Media spolecznosciowe powinny miec algorytm by nie moc publikowac maloletnich w sieci! Robienie z dzieci slupow reklamowych, sprzedawanie prywatnosci, eksploatacja to powinne podchodzic pod prawo i byc karalne. Pożywka dla pedo predatorów, a być może kiedys dzieki mamusi dziecko nie zdobedzie zatrudnienia o jakim marzy bo mamusia udostepniala jego caly etap zycia, a sa zawody gdzie trzeba byc anonimem. Brak slow...