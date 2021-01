Ola z Psycho Couple znowu jest w ciąży! Pokazali relację z robienia testu: "Mamy ZA MAŁE MIESZKANIE!"

lrias 33 min. temu zgłoś do moderacji 192 31 Odpowiedz

Skoro mają za małe mieszkanie to przysługuje im tak zwana aborcja ze względów SPOŁECZNYCH. Przynajmniej by przysługiwała w każdym normalnym kraju. Aborcja ze względów społecznych to tak naprawdę aborcja na żądanie, ale lepiej brzmi. Jak spytają się was w referendum za 3 lata, to pamiętajcie, że aborcja ze względów społecznych to aborcja na żądanie. Chociaż mam nadzieję że referendum będzie ograniczone do młodych kobiet (w wieku rozrodczym poniżej 35 lat). Wtedy aborcja na żądanie stanie się faktem. Zresztą to prawo kobiet i cała Europa, a nawet większość świata na to pozwala.