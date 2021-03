"Znane aktorki", w tym jedna z "filmów Patryka Vegi", zostały oszukane metodą "na policjanta". Złodziejom przelały... MILION ZŁOTYCH

Schemat działania był w każdym przypadku podobny: aktorka odbierała telefon od mężczyzny podającego się za Arkadiusza Nowickiego , który informował, że policja jest na tropie hakerów bankowych. Pieniądze miały zostać skradzione w ataku hakerskim, jeśli właściciel konta nie przeleje ich w bezpieczne miejsce - oczywiście na konto oszustów . Wszystko wyglądało bardzo wiarygodnie: aktorki weryfikowały połączenia i dostępy do kont bankowych, mało tego - przekazywały oszustom namiary do swoich koleżanek... Fałszywy policjant informował bowiem "znaną aktorkę", że skradziono jej listę kontaktów, która mogła trafić do darknetu - kobieta w dobrej wierze podawała więc numery zaufanych koleżanek, chcąc ostrzec je przed hakerami.

Oszust prosi, żeby ofiara podała mu kilkanaście wybranych kontaktów ze swojego telefonu, by zweryfikować, czy to te same dane, które wykradli "hakerzy". I co się dzieje później? Te osoby otrzymują podobne telefony, a oszuści powołują się na znajomość z poprzednim pokrzywdzonym - komentuje anonimowy policjant w rozmowie z Polską Agencją Prasową.