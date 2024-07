Znani wdzięczą się na ściance podczas premiery filmu: Katarzyna Zielińska, bracia Mroczek... (ZDJĘCIA)

Trwający w najlepsze sezon wakacyjny nie sprzyja organizacji gwiazdorskich spędów. Kiedy większość znanych i lubianych celebrytów ruszyła do wakacyjnych kurortów w pogoni za złotą opalenizną, zebranie wartych medialnego zainteresowania gości nie należy do najprostszych zadań. Widać było to jak na dłoni podczas wtorkowej premiery filmu animowanego "Był sobie kot".