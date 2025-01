Znany tiktoker przeżył szok u doradcy kredytowego. "Ja nie wiedziałem, że za kredyt się płaci"

Influencer zaskoczony kwotą kredytu

Nigdy w życiu nie brałem żadnych kredytów. No ale czas w końcu na ten pierwszy raz?Wiecie, ja naprawdę chciałbym mieć kiedyś swoje mieszkanie. Myślałem, że wystarczy zadzwonić do banku... Okazuje się, że to nie jest takie łatwe. Potrzebuję potwierdzenie przychodów, bo ogólnie jak ma się firmę, to jest trudniej wziąć kredyt. Ale zawsze jest szansa. No i umówiłem się do doradcy kredytowego. (...) Pan powiedział, że jest szansa. Tylko ja nie wiedziałem, że za kredyt płaci się... Ja nie wiem, czy to jest normalne. Drugie tyle, ile kosztuje mieszkanie... - wyznał zdezorientowany Jasper.