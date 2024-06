TYLKO NA PUDELKU: Małgorzata Rozenek miała kredyt WE FRANKACH! "Batalia sądowa trwała siedem lat"

Małgorzata Rozenek chce przyjęcia przez Polskę euro?

To jest temat do takiej bardziej pogłębionej dyskusji - zaczęła "Perfekcyjna", kontynuując: Ale patrząc na to bardzo ogólnie i doświadczenia innych państw, które weszły w strefę euro, to uważam, że w szerszym rozrachunku jest to korzystne. Szczególnie dla kredytobiorców. O tym często się zapomina w aspekcie przyjmowania waluty wspólnej, europejskiej. Jeżeli porównamy koszty kredytów w Niemczech czy we Francji, to wszędzie tam, gdzie euro jest walutą obowiązującą, one są dużo niższe niż tam, gdzie ciągle są waluty narodowe. To wynika z pewnej polityki finansowej wspólnej dla strefy euro. I tak naprawdę młodzi powinni bardziej chcieć, by euro zostało przyjęte - wskazuje.