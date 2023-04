Zniechęcona Agata Rubik żali się na codzienne obowiązki: "Od miesiąca nie mam żadnej pomocy domowej"

Rodzina Rubików kursuje ostatnio między Warszawą a Miami. Agata i Piotr Rubikowie planują przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. Para udała się ostatnio do miasta na Florydzie, aby rozeznać się w szkołach dla córek oraz nieruchomościach. Niestety po powrocie do stolicy Agatę dopadła szara rzeczywistość.