Agata i Piotr Rubikowie przeprowadzają się do MIAMI! "Przyjechaliśmy pozałatwiać wszystkie formalności" (FOTO)

Agata i Piotr Rubikowie pozostają niezwykle aktywni w mediach społecznościowych, w których to dokumentują codzienne życie. Ukochana kompozytora zgromadziła już na Instagramie sporą publikę, bo obserwuje ją ponad 173 tysiące internautów . Agata korzysta z popularności i od czasu do czasu prezentuje internautom różnej maści "polecajki", a także taneczne umiejętności. Na jej profilu nie brak bowiem filmików, na których tańczy w towarzystwie córek i męża.

Jak na rasową celebrytkę przystało - Agata organizuje również sesje "Q&A", dzięki którym można dowiedzieć się nieco więcej na temat jej życia prywatnego. Niedawno influencerka opublikowała nagranie, na którym to zajada się lodami. Na instastory pojawiło się także zdjęcie z przysmakiem i podpis, że "już niedługo będzie mogła go jeść codziennie". Chwilę później na jej profilu pojawiła się również możliwość zadania jej pytania, co natychmiast wykorzystali internauci, zagajając, czy wraz z rodziną planuje przeprowadzkę do Miami.