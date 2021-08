Znowu WYPRASOWALI Rodowicz! Wygląda już jak postać z anime?

ZaakceptujSie... 13 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Smutno mi, bo to oznacza, że nawet mając tyle lat, można nie udźwignąć faktu, że jesteśmy przemijalni. Filtry mnie brzydzą- to oszustwo, to jest też gwałt na własnej psychice, że powinnam/ powinienem tak wyglądać. Pokaż swoją twarz, wklejasz ją do internetu- wiadomo, że chcesz być najlepszą wersją siebie. Najkorzystniejszym ujęciem. Ale pozostań sobą- będziesz szczęśliwszy.