Magda Cielecka i Bartosz Gelner pedałują po Warszawie

Polka 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Oni nie mają nic do stracenia i jeśli zapałała uczucie to WSPANIALE .Dopóki im będzie dobrze ze soba to maja rację ze są ze soba!Kibicuje im .Miałam chłopaka lat młodszego i z zadnym wcześniej nie przeżyłam takiej miłości