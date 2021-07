Zofia Klepacka KPI z warunków na olimpijskiej stołówce: "Prawie jak w KRYMINALE"

Iga przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dlaczego od razu kpi? To jest normalne porównanie i jak najbardziej trafne. To przykre, że żyjemy w takich czasach, żeby tak siedzieć przy stołach ze znajomymi czy rodziną. A to jaką ta Pani jest osobą, to już inna kwestia i pozostawię to bez komentarza.