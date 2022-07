Zofia Zborowska i Andrzej Wrona przebrali się za TIMONA i PUMBĘ z okazji pierwszych urodzin córeczki! (WIDEO)

Ipanema przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Plisss po co nam to wiedzieć? Kim jest Zofia Zborowska- poza tym że ma nazwisko po znanym ojcu ? Wrona - ok były reprezentant w volleyu - i to wszystko. Po co pokazują światu rzeczy, które w przyszłości będą kompromitować ich dziecko ? Gdyby głupota mogła fruwać ...