Zofia Zborowska na ściance zachęca do zbiórki pieniędzy dla chorej Zosi (ZDJĘCIA)

Jeżeli to nie jest pomaganie na pokaz to nie wiem czym jest. Jeżeli p. Zaborowska chciałaby pomoc to by to zrobiła a nie robiła szopkę na pół Polski... Ale przecież lajki muszą się zgadzac. Ona potrzyma kartkę i się uśmiechnie a ty biedaku pomagaj bo influencerka każe!