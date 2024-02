Zofia Zborowska odsłania coraz większy CIĄŻOWY BRZUCH (FOTO)

mmmm 52 min. temu zgłoś do moderacji 60 2 Odpowiedz

Zośka coraz bardziej upodabnia się do Oli Żebrowskiej. Jedyne co pokazuje to odsłonięty ciążowy brzuch , a jedyne o czym mówi to ciąże, poronienia, poród, połóg, karmienie piersią. Wydaje jej się, że wszystko się kręci wokół jej ciąży, ciążowy narcyzm