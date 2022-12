Zofia Zborowska pozdrawia Agatę Rubik: "Nigdy nie była moją przyjaciółką. I NIGDY NIE BĘDZIE"! Zapomniała o tych zdjęciach?

Smutne to przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Podchodzi mały kibic z Polski do Arkadiussa naszego goalkeepera czy jak zwał tak zwał.. gratuluję fajnie graliście miło spotkać ... A on do niego po angielsku że nie wie w jakim języku dziecko do niego mówi .... Mnie zamurowało i zaczęłam jechać łacina..a na końcu po angielsku powiedziałam, że całe szczęście nie zna Pan naszego języka to się nikt nie obrazi..