Zofia Zborowska zmieniła szpital przed drugim porodem ze względu na "traumę". Pokazała, w jakich warunkach teraz rodziła. Luksus? (ZDJĘCIA)

Problem w tym, że jak się pojawią komplikacje ale przyjedziesz do wypasionego szpitala to nie ma się gwarancji ze będzie słodko i ze zdążą ze znieczuleniem… powinno być tak, ze w każdym szpitalu lekarze, i położne rozumieją dlaczego wybrali taki zawód. Jak słyszę o laktoterrorze w szpitalach państwowych to się nie dziwię, ze kobiety sa sfrustrowane i nie chca więcej dzieci. Moja koleżanka rodziła pierwszy raz, i to było w szpitalu państwowym. Mała urodziła się z lekką niedowagą a koleżanka ciągle nie miała pokarmu. Powiedzieli jej, ze jeśli dziecko nie przytyje to ich nie wypuszcza. Mała nie chciała ssać, mleka nie było. W końcu koleżanka poprosiła o Formułę… usłyszała, „dobrze”. I nigdy tej formuły nie dostała. Czy to jest normalne żeby godzić dziecko?! Przecież to zakrawa na znęcanie się nad dzieckiem i kobieta. Kobieta w takim stresie, wiedząc ze jej dziecko jest głodne może w ogóle nie dostać pokarmu. Ja sobie nie wyobrażam być taką znieczulicą. Oczywiście mleko matki jest najlepszym wyborem, zwłaszcza siara bo to są pierwsze bakterie które powinny trafić do żołądka dziecka. Jednak to co opowiadają niektóre kobiety to jest po prosu terror…