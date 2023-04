Zofia Zborowska rozprawia o ślubach kościelnych i... zdradza plany Magdaleny Cieleckiej i Bartosza Gelnera?! (FOTO)

Nikogo nie powinno dziwić więc, że po raz kolejny zorganizowała na stories Q&A. Fani aktorki wielokrotnie dawali jej do zrozumienia, że ciekawi ich kwestia jej wiary. Z odpowiedzią na tego typu pytania Zborowska przyszła już jakiś czas temu, informując, że jest ateistką, ba, rozważa nawet apostazję . Teraz zmierzyła się z pytaniem, czy bierze udział w ślubach kościelnych...

Zofia Zborowska dopytuje, kiedy Magda Cielecka i Bartosz Gelner wezmą ślub

Zofia Zborowska przyznała, że jeśli ma taką okazję, uczestniczy w ślubach kościelnych znajomych oraz bliskich, ale zawsze odpuszcza chrzciny i komunie. Niespodziewanie zmieniła jednak ton wypowiedzi i zaczepiła publicznie kolegów po fachu. Publikując wspólne selfie z Magdą Cielecką i Bartoszem Gelnerem, dopytywała, kiedy będzie miała okazję udać się do kościoła z okazji ich ślubu.

Ślub kościelny to decyzja dwóch dorosłych i wierzących ludzi. I ja to szanuję. Nie chodzę tylko na komunie i chrzciny. P.S. Bartosz, Magda, to kiedy widzimy się przed ołtarzem? - zastanawia się aktorka.