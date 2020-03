Zofia Zborowska rozprawia w wannie na temat pytań o potomstwo: "Jest tyle różnych odpowiedzi, o których nie chce się mówić na głos…" (WIDEO)

WWo 14 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Kultura osobista pytających to jedna kwestia ale ta dziewczyna wystawia się na Instagramie pod hasłem "Ask me Q" czyli "Zapytaj mnie" a jak ludzie pytają (prostacko, to fakt) jest oburzona... Może nie warto się tak obnażać przed ludźmi, których się nie zna? Może warto darować sobie gimnazjalne zabawy w pytania jeśli są pytania, których nie chce się usłyszeć? ta pani jest właściwie nikim, ani aktorką, ani modelką, ani piosenkarką, ani celebrytką... istnieje właściwie tylko dzięki obnażaniu się na Instagramie i wybebeszaniu prywatnego życia. Miota się bo chciałaby zjeść ciastko (zarabiać na obnażaniu się) i mieć ciastko (zachować prywatność).