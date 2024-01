Zofia Zborowska szczerze o Wiktorze Zborowskim: "Nie jest tak obecny, jak ja bym chciała"

Zofia Zborowska wspomina dzieciństwo w artystycznej rodzinie

Tata miał równoległą, przepiękną karierę, taką skierowaną do dzieci. I czy to był Dziabąk, czy to była gimnastyka buzi i języka, czy to, czy mówimy o polskim głosie Gandalfa. Obeliksa, Mufasy, Smerfy, piosenka Gumisie — to mi się to wszystko najbardziej kojarzy z tatą właśnie [...] Jako dziecko najbardziej dumna byłam z jego kariery bajkowej. Mój tata był głosem Króla Lwa. Jak to brzmi prawda? - mówiła.