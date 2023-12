Zofia Zborowska kręci się po mieście, po czym zasiada z koleżanką w modnej knajpie, odsłaniając CIĄŻOWY BRZUCH (ZDJĘCIA)

W przeciwieństwie do wielu koleżanek z branży celebrytka nie ukrywa jednak ciemnych stron ciąży, która, jak sama przyznała, nie jest dla niej "stanem cukierków, bąbelków, baloników, full mejkapu i czucia się jak motylek". Mimo to aktorka nie odmawia sobie wyjść "na miasto". Kilka dni temu parająca się działalnością influencerską twórczyni udała się na shopping do centrum Warszawy, żeby później odwiedzić z koleżanką modną knajpkę na śniadanie.