Zofia Zborowska w bikini pozdrawia z Majorki, a fani zachwalają: "RAKIETA" (FOTO)

Zofia Zborowska pozuje w bikini

Zborowska do tej pory jej nie odpowiedziała. Jednak warto przypomnieć, że aktorka niedawno stwierdziła, że chce wrócić do formy i kondycji sprzed ciąży. W sierpniu minęły dwa lata, odkąd została mamą. Tym samym, dążąc do osiągnięcia wymarzonej sylwetki, na początku roku ćwiczyła pod nadzorem trenerki. Od poniedziałku do piątku o 6:15 rano pojawiała się na siłowni, gdzie intensywnie trenowała. Po dwóch tygodniach od rozpoczęcia treningów celebrytka pochwaliła się rezultatami swojej ciężkiej pracy na Instagramie.