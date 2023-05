Zofia Zborowska pokazała zdjęcie córki "od przodu". "Proszę bardzo. I dajcie nam już żyć" (FOTO)

Mar 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A po cholerę te zdjęcia z dzieckiem w ogóle??? Kogo to interesuje? Nie chce pokazywać to niech nie pokazuje... a jednak pokazuje - co to za konsekwencja?? Kobieto, ile ty masz lat?Weź się ogarnij wreszcie i zdecyduj - chcesz? nie chcesz? o co ci chodzi? Tak naprawdę mało kogo interesuje twoje dziecko, bo każdy ma swoje.