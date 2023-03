Niewierząca Zofia Zborowska o obchodach Wielkanocy: "Na pewno NIE W KOŚCIELE. Śniadanie jak każde inne, tylko w większym gronie"

Xxxxxx 1 godz. temu zgłoś do moderacji 249 43 Odpowiedz

To po co w ogóle w większym gronie? Skoro to takie jak inne to niech będzie takie jak w każdy inny dzień, we wtorek czy czwartek. A skoro w większym gronie to raczej jakieś powód do spotkania mimo wszystko jest. Mam jakąś awersję do niej. 🙊