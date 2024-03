Zofia Zborowska zaprezentowała swój OGRÓD: taras wypoczynkowy, różowo-zielony domek dla córki i szklarnia (ZDJĘCIA)

Zofia Zborowska nie obchodzi świąt

Na najnowszych zdjęciach, które aktorka wrzuciła na Instagrama nie widać gorączkowych przygotowań do świąt. Jakiś czas temu Zborowska w wywiadzie dla Jastrząb Post zdradziła, że owszem - w Wielkanoc jest w jej domu święconka, dzielenie się jajkiem i spotkanie z rodziną, ale jest to bardzo symboliczne.

Spotykamy się na śniadania, ale jest to bardziej dla osób, które są wierzące i robimy to dla nich w formie poszanowania ich wiary i tradycji, natomiast my z mężem absolutnie nie jesteśmy osobami wierzącymi, osobami, które pójdą do kościoła i będą podchodzić do tych świąt w sposób szczególny. Dla nas jest to po prostu śniadanie jak każde inne, tylko w większym gronie - powiedziała Zborowska.